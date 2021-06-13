Шмыгаль: фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, по его мнению, это будет способствовать его развитию.

Об этом он сообщил на Facebook.

Также, в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет происходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и тому подобное.

"Создание вместе с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь на него значительно больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство", - написал он.

Напоминаем:

В Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами.