В Украине создадут биржу по торговле капиталом – Шмыгаль

В Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, "правительство, ЕБРР, Американская торговая палата и USAID заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков".

Согласно договоренностям, в последующие три года в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами.

Сегодняшний меморандум, подчеркнул Шмыгаль, это "новая страница в экономической истории нашего государства. Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие".

Экономическая правда