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Huawei планирует выпустить технологию беспилотного авто в 2025 году

Пятница, 11 июня 2021, 20:54
 

Китайский техгигант Huawei планирует разработать беспилотные технологии для авто до 2025 года, компания, в частности, пытается диверсифицировать продукцию после санкций США.

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что поставили цель к 2025 году завершить разработку технологии для полностью автоматизированного перевозки пассажиров без привлечения водителя.

Huawei начал работы в направлении беспилотных электромобилей с целью диверсификации своих продуктов. В 2020 году США ввели на компанию санкции из-за ее "угрозы национальной безопасности". Американцам запретили в нее инвестировать и лишили Huawei доступа к американским технологиям.

Компания ранее заявляла, что планирует инвестировать в исследования беспилотных и електрокаров миллиард долларов для конкуренции с Tesla и Xiaomi.

Напоминаем:

Китайский Техгигант Huawei планирует выпускать электромобили под своим брендом и может показать некоторые проекты в этом году.

Экономическая правда

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