Украина будет развивать водородную энергетику с итальянской компанией
Украина стремится развиваться в направлении декарбонизации, поэтому Минэнерго и итальянский SNAM подпишут меморандум для развития в водородной энергетике.
Об этом сообщает Правительственный портал.
11 июня состоялась встреча министра энергетики Германа Галущенко с послом Италии в Украине Пьером Франческо Дзадзо.
Галущенко представил основные приоритеты развития украинской энергетики: реализация целей Европейского зеленого курса, синхронизация украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E, развитие энергоэффективности и справедливая трансформация угольных регионов.
"Мы видим возможность дальнейшего развития нашего партнерства, в частности по газотранспортной системе и дальнейшего развития в направлении декарбонизации. А также возможного использования ГТС при водородном переходе. И мы готовы выходить на более практический уровень сотрудничества", - отметил министр.
Итальянская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Украиной по привлечению новейших технологий для развития энергетического сектора, прежде всего в сфере возобновляемой энергетики и газотранспортной системы.
Первым шагом к укреплению сотрудничества станет подписание Минэнерго меморандума с итальянской компанией SNAM, ведущим мировым энергетическим оператором, известной своим опытом в водородной энергетике, в частности, в проектах, связанных с зеленым водородом.
Напоминаем:
Украина имеет потенциал для среднегодового производства "зеленого" водорода на уровне 5,5 млрд кубометров - но прежде всего нужно разработать соответствующее законодательство.
Экономическая правда
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