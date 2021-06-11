"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Киева в западные регионы

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Киева в Рахов, Ковель и Каменец-Подольский.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи со стремительным повышением спроса Укрзализныця назначила дополнительный ночной скорый фирменный поезд № 243/244 Киев - Рахов - Киев. Он будет курсировать через день из Киева с 17 июня по нечетным числам, а из Рахова с 18 июня по четным.

Также с 17 июня начинает курсирование ночной скорый фирменный поезд № 139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев. Он будет курсировать по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского - с 18 июня по четным числам", - говорится в сообщении.

Также "к удлиненному праздничному уик-энду" Укрзализныця назначает дополнительный поезд № 202/201 Ковель - Киев, который отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37, а в обратном направлении отправится 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 08:18.

"Укрзализныця продолжает оптимизировать рейсы в рамках обещанной пассажирам экономии 1 млн часов времени в год. Так, с 11 июня поезд № 357 "Гуцульщина" Киев - Рахов ускоряется и будет экономить пассажирам 34 минуты за рейс", - добавили в УЗ.

Напомним:

"Укрзализныця", учитывая начало велосезона в Карпатах, продолжает оборудовать пригородные электропоезда специальными держателями для велосипедов.

Экономическая правда