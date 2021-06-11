УЗ увеличивает количество веловагонов в Карпатах

"Укрзализныця", учитывая начало велосезона в Карпатах, продолжает оборудовать пригородные электропоезда специальными держателями для велосипедов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця реагирует на предложения пассажиров относительно дополнительных сервисов в поездах.

Так, с 12 июня начнет курсировать электропоезд № 7001/7002 сообщением Львов - Мукачево - Львов, в котором можно будет комфортно перевозить велосипеды.

Кроме того, с 5 июня уже вышел на маршрут отремонтированный поезд № 829/830 Львов - Ужгород - Львов, который тоже стал дружественным к велотуристам", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что перевозить велосипеды в поездах дальнего следования и скоростных сейчас можно только в разобранном и упакованном виде на местах, предусмотренных для ручной клади.

"А капитально отремонтированные пригородные поезда 2021 года обустраиваются велодержателями. Обычно это от 8 до 16 мест для велосипедов в головных вагонах", - добавили в пресс-службе.

Экономическая правда