Правительство назначило служебное расследование в отношении председателя "Энергоатома"

Кабмин распоряжением от 9 июня назначил служебное расследование по в. о. президента "Энергоатома" Петру Котину, в компании говорят, что это формальность для выполнения предписания Нацагентства по предупреждению коррупции.

Об этом говорится в документе на сайте правительства.

Так, согласно распоряжению №608-р от 9 июня 2021 года, комиссия должна провести служебное расследование в течение двух месяцев.

Расследование проводится во исполнение предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года, отмечают в распоряжении.

Предписание, о котором идет речь, НАПК внесло премьеру Денису Шмыгалю в марте 2021 года для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности "Энергоатома" и отмене приказа предприятия об увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы и обличителя Олега Полищука.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в НАЭК сообщили, что указанное распоряжение Кабмина, по сути, является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК по реализации его предписаний.

"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее ввиду отсутствия состава правонарушения", - разъяснили в "Энергоатоме".

Напоминаем:

В октябре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести служебную проверку и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина из-за совершения им коррупционного нарушения.

Председатель НАПК Александр Новиков в марте этого года внес предписание премьеру Денису Шмыгалю по устранению нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности "Энергоатома" и отмене незаконного приказа предприятия об увольнении обличителя Олега Полищука.