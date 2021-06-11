"Не самая лучшая идея": Витренко сомневается в необходимости IPO всей группы "Нафтогаз"

Проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы "Нафтогаза" имеет ряд недостатков и стоит рассмотреть альтернативы.

Об этом заявил председатель правления НАК Юрий Витренко в организованном U.S. - Ukraine Business Council в четверг вебинаре, передает "Интерфакс-Украина".

"Не уверен, что IPO конгломерата (а НАК - это конгломерат) - лучшая идея", - сказал Витренко.

По его словам, возможно, IPO отдельно "Укргаздобыча" будет лучшим вариантом, более понятным для инвестора, тогда как продажа всего "Нафтогаза" будет связана с дисконтом.

Витренко добавил, что существуют возможные варианты отдельных вертикально-интегрированных нефтяной и газовой компании, компании в теплоснабжении, и тема таких "плавающих" конгломератов дискутируется на уровне наблюдательного совета.

По его словам, кроме IPO следует рассматривать и опцию привлечения стратегического инвестора, и в целом стоит отталкиваться от актива в вопросе способа и времени возможной продажи.

Витренко добавил, что различные активы компании могут иметь разную скорость подготовки к привлечению инвестора.

Он также резюмировал, что, в любом случае, принятие решения о готовности к IPO всей компании - это решение исключительно правительства.

Напмоним:

В июне 2020 года экс-председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" может к 2023 году выйти на IPO (публичная продажа акций акционерного общества), размещение состоится или на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка.