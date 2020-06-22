"Нафтогаз" может выйти на IPO к 2023 году — Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" может к 2023 году выйти на IPO (публичная продажа акций акционерного общества), размещение состоится или на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка.

Об этом в интервью liga.net рассказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мне нужно подготовить компанию к IPO до конца своего контракта. Думаю, что это реально сделать за три года, если между Нафтогазом и Кабмином будет грамотное сотрудничество. Выставлять будем всю группу - либо на фондовой бирже Лондона, либо Нью-Йорка", - пояснил Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" может стать самой дорогой государственной компанией в Украине, но цифру назвать не смог.

В то же время руководитель "Нафтогаза" прокомментировал слухи о том, что "Укргаздобычей" якобы интересовался американский финансист Джордж Сорос.

Коболев заявил, что вряд ли Сорос захочет вкладывать свои деньги в украинскую энергетику.

"С Соросом мы виделись как в США, так и в Украине. В Украине в последний раз он приезжал в 2016 году. Но мы никогда не обсуждали вложение денег в нашу отрасль. Вряд ли человек, который пожертвовал десятки миллиардов, захочет вкладывать свои деньги в украинскую энергетику", - считает Коболев.

Напомним:

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев провел консультации с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода группы "Нафтогаз" на IPO и получил положительный отзыв.