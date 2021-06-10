Киевсовет согласовал скандальный план застройки Минского массива

Депутаты Киевского городского совета приняли в первом чтении проект Детального плана территории Минского массива, который предусматривает строительство жилья на месте бывших теплиц агрокомбината "Пуща-Водица".

За соответствующее решение проголосовали 66 депутатов.

Детальным планом территории в границах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса в Оболонском районе города Киева предлагается построить новый жилой микрорайон из 19 домов высотой до 26 этажей.

Согласно проекту, в новом микрорайоне появится 6 тысяч квартир.

Решение поддержали депутаты от "УДАРа" – 23 голоса, "Европейской солидарности" – 20 голосов "за", 3 – "против", "Батькивщины" – 12 "за" и ОПЗЖ – 11 "за".

Против голосовали "Слуги народа", "Еднисть" и "Голос".

Под зданием Киевского городского совета киевляне протестовали против принятия ДПТ.

Официальный инвестор разработки ДПТ Минского массива – ООО "Датолит", аффилированное с застройщиком "Столица групп" и его бенефициаром Владиславой Молчановой.

Между ООО "Датолит" и агрокомбинатом "Пуща-Водица" подписан инвестиционный договор, предусматривающий использование земель агрокомбината для жилищного строительства.

С 18 февраля должность генерального директора агрокомбината занимает Юрий Ионанов, который является школьным другом мэра Киева Виталия Кличко, а также бывшим руководителем благотворительной организации Klitschko Foundation (Фонд Кличко) и ООО "Северная инвестиционная группа" (конечный бенефициар – Владимир Кличко).

Вопрос принятия ДПТ Минского массива уже дважды выносился на сессию Киевсовета, но не был принят. 22 апреля депутаты голосовали за него по сути, но для принятия не хватило 4 голосов.

13 мая по предложению секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко депутаты проголосовали за снятие ДПТ с рассмотрения и направление его на фракции для детального изучения.

Напоминаем:

Фонд государственного имущества обратился к Кличко с просьбой отложить рассмотрение вопроса утверждения детального плана территории Минского массива до принятия по этому поводу решений судебными и правоохранительными органами.

ФГИУ собирается в судебном порядке обжаловать все инвестиционные соглашения, подписанные агрокомбинатом и группой компаний, связанных со "СТОЛИЦА ГРУПП".

Часть земель ГП уже застроена жилыми комплексами "Варшавский квартал" и "Липинка".

Экономическая правда