Фонд госимущества просит Кличко запретить застройку земель государственного агрокомбината в Киеве
Понедельник, 24 мая 2021, 10:50
Фонд государственного имущества обратился к Киевскому городскому главе Виталию Кличко с просьбой отложить рассмотрение вопроса утверждения "Детального плана территории в границах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса в Оболонском районе города Киева" до принятия по этому поводу решений судебными и правоохранительными органами.
Об этом сообщил источник Экономической правды.
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