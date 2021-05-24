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Фонд госимущества просит Кличко запретить застройку земель государственного агрокомбината в Киеве

Понедельник, 24 мая 2021, 10:50
 

Фонд государственного имущества обратился к Киевскому городскому главе Виталию Кличко с просьбой отложить рассмотрение вопроса утверждения "Детального плана территории в границах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса в Оболонском районе города Киева" до принятия по этому поводу решений судебными и правоохранительными органами.

Об этом сообщил источник Экономической правды.

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