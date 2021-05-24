Фонд госимущества просит Кличко запретить застройку земель государственного агрокомбината в Киеве

Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева? Накануне произошла серия сенсационных кадровых перестановок на энергетическом рынке, которая ознаменовалась заменой Андрея Коболева в "Нафтогазе" на его оппонента Юрия Витренко. Что произошло и кто от этого выиграет?