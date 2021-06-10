Биткоин вырос на 20% после легализации в Сальвадоре

Котировки криптовалюты биткоин выросли до 38 тысяч долларов 10 июня после новостей о ее легализации в качестве платежного средства в Сальвадоре.

Об этом говорится в данных Coindesk.

По состоянию на 12:55 по Киеву биткоин пересек отметку в 38,1 тысячи долларов с ростом в 11,9% в течение суток. Еще 8 июня котировки составляли около 31,4 тысячи долларов, или на 21,3% меньше.

Причиной роста стали новости из Сальвадора, что является первой страной в мире, которая легализовала биткоин как платежное средство 9 июня.

Напоминаем:

В мае стоимость биткоина начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в 40 тыс долларов на фоне новостей о дальнейших ограничения криптовалютных операций в Китае.

Ранее стоимость биткоина впервые почти за три месяца упала ниже 45 000 долларов после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продал свои биткоин-активы.

Экономическая правда





