Фонд гарантирования сдал в аренду недвижимость обанкротившегося "Місто Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц 8 июня провел первые электронные аукционы в рамках пилотного проекта по передаче в аренду недвижимости ликвидируемого банка, через торговую систему Prozorro.Продажи - передал в аренду недвижимое имущество обанкротившегося " Місто Банка" на более 200 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"В частности, проведен успешный аукцион по передаче в аренду современного коттеджного комплекса и земельного участка под Киевом в Конча-Заспе, расположенных в поселке Козин, на ул. Престижной, 11. Цена аренды объекта на аукционе была увеличена вдвое от предыдущей арендной ставки, установленной банком за пользование этой недвижимостью к переходу под управление Фонда гарантирования вкладов.

По результатам открытых торгов она достигла 161 108,50 грн, что соответствует рыночной стоимости аренды такого имущества", - говорится в сообщении.

"Также успешно завершился аукцион по передаче в аренду двухэтажного офисного здания в городе Днепр на ул. Верхней, 7 общей площадью 562,6 кв. м. Цена аренды этого объекта на аукционе была увеличена почти на 19% от предыдущей ставки, по которой недвижимость передавалась в аренду банком до начала процедуры его ликвидации. По результатам открытых торгов она достигла 40 507,20 грн", - добавили в Фонде.

"Мы считаем такие результаты очень удачными. Проведение аукционов Фонда гарантирования по аренде недвижимости банков в системе ProZorro.Продажи позволило привлечь еще больше внимания к таким объектам со стороны потенциальных арендаторов и увеличить конкуренцию между ними, благодаря многочисленным клиентам и электронным площадкам, подключенным к системе.

Таким образом, сам рынок определил справедливую цену аренды недвижимого имущества", - заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Экономическая правда