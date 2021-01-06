У США заборонили 8 китайських додатків з міркувань нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп підписав заборону 8 китайських додатків для розрахунків через "загрозу національній безпеці США" - серед додатків є й відомі Alipay та WeChat Pay.

Про це повідомляє ВВС.

Наказ почне діяти через 45 днів, коли Трамп вже покине офіс та передасть повноваження. У ньому йдеться про те, що через ці додатки може здійснюватися відслідковування та збір інформації урядових працівників.

Окрім Alipay, WeChat Pay та QQ Wallet під заборону потрапили Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate і WPS Office.

"Сполучені Штати мусять вдаватися до жорстких дій проти тих, хто створює чи контролює пов’язані з Китаєм додатки для захисту наших національних інтересів", - йдеться у наказі. Вказується і загроза збору персональної інформації завдяки доступу до особистих електронних пристроїв.

В останні місяці в офісі адміністрація Трампа обмежила можливості доступу до американських товарів для низки китайських та російських компаній з міркувань національної безпеки.

Чимало розмов йдеться про заборону обладнання корпорації Huawei та додатку TikTok компанії ByteDance. Останній мав працювати у США до 4 грудня, проте заборону вчергове відтермінували.

Економічна правда