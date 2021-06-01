Недавнее назначение членов наблюдательного совета "Нафтогаза", вероятно, противоречит действующему законодательству, а также может привести к возникновению рисков для "Нафтогаза" в будущем.

Об этом в комментарии ЭП заявил эксперт по корпоративному управлению Киевской школы экономики Александр Лысенко.

Лысенко напоминает, что 19 мая 2021 года Кабинет Министров принял решение, которым, в частности, де-юре назначил - а де-факто переназначил - членов наблюдательного совета "Нафтогаза" на новый срок, начиная с 24 мая 2021 года.

В тот же день правительство другим своим решением внесло изменения в постановления Кабмина №№ 142 и 143, которые регламентируют процесс назначения независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы госкомпаний, продолжив до 31 мая срок исключения "Нафтогаза" из-под их действия.

"Суть данного изменения состояла в том, чтобы (а) в очередной раз дать возможность Кабмину назначить независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" без проведения конкурса и (б) избежать необходимости согласования кандидатур представителей государства с Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (т. н. номинационных комитетом)", - отмечает эксперт.

"Однако, как указано на сайте Верховной Рады Украины, изменения в постановления Кабмина №№ 142 и 143 вступили в силу только 22 мая 2021 года.

В свою очередь, в соответствии с постановлениями Кабмина № 142 и 143 в редакции, действовавшей по состоянию на 19 мая, кандидаты в независимые члены набсовета "Нафтогаза" должны были отбираться через конкурсный отбор, а кандидатуры представителей государства должны были проходить процедуру согласования номинационным комитетом, поскольку срок действия соответствующих исключений для "Нафтогаза" истек 30 апреля (а был возобновлен лишь 22 мая).

Таким образом, с юридической точки зрения, 19 мая Кабмин, вероятно, еще не имел оснований самостоятельно формировать перечень членов наблюдательного совета для их назначения", - подчеркнул Лысенко.

По его словам, существуют обоснованные основания полагать, что Кабмин назначил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" с нарушением действующего на тот момент законодательства.

"Если это действительно так, то это дает возможность обжаловать в судебном порядке решение Кабмина от 19 мая в части назначения членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а следовательно - и всех решений, которые будут приняты таким наблюдательным советом", - добавил эксперт.

По его словам, во избежание негативных последствий, Кабмину следует еще раз переназначить членов наблюдательного совета, которые были избраны решением КМУ от 19 мая.

"С точки зрения стандартов ОEСР правительству вообще раз и навсегда надо отказаться от практики назначения членов наблюдательного совета вне конкурса. Как показывает украинский опыт, это непременно приведет к негативным последствиям, в том числе в случае назначенного без конкурса наблюдательного совета "Нафтогаза".

Совсем недавно ОЭСР опубликовала всесторонний обзор корпоративного управления государственных предприятий Украины, в котором отметила несоответствие таких исключений, как назначение без конкурса, стандартам ОЭСР", - резюмировал Лысенко.

Подробнее об отчете ОЭСР читайте здесь.

Экономическая правда