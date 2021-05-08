За неделю топливо в рознице подорожало на 0,40–1 грн/л

Розничные сети АЗС (с 30 апреля по 7 мая) подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40–1 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 — на 1 грн/л, до 30,99 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины выросли на 48 коп./л, до 28,38 грн/л и 29,38 грн/л за А-92 и А-95.

В сети KLO А-92 подорожал на 50 коп./л, до 29,69 грн/л, А-95— на 60 коп./л, цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,29 грн/л).

UPG подняла цены бензинов на 70 коп./л, дизельного топлива — на 30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 — до 26,70 грн/л, А-95 — до 27,68 грн/л, ДТ — до 26,63 грн/л.

"БРСМ-Нафта" на 31 коп./л повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов — на 50 коп./л.

На "Авантаж 7" все топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 — до 26,95 грн/л, А-95 — до 27,95 грн/л, ДТ — до 25,85 грн/л.

На заправках Chipo, "Параллель", "Автотранс", Shell, BVS, AMIC, Prime, "Фактор" и других цены на топливо выросли на 10–90 коп./л.