Пенсионный фонд отправил 2,4 миллиарда на пенсионные выплаты
Суббота, 8 мая 2021, 14:25
Пенсионный фонд Украины отправил 2,4 миллиарда на финансирование майских пенсий.
Об этом сообщает фонд на странице в Фейсбук.
"7 мая 2021 Пенсионный фонд Украины по утвержденному графику продолжает финансирование майских пенсий", - заявляется в сообщении.
Также сообщается, что предусмотрено финансирование майских пенсий на общую сумму 15,9 млрд грн.
"Пенсии будут выплачиваться в установленном порядке для каждого пенсионера", – уточняется в сообщении.
Напомним: Пересчет с 1 апреля: для кого и насколько вырастут пенсии.
Читайте также: Денег на пенсии не хватает: что случилось с Пенсионным фондом и как это исправить.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua