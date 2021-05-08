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Пенсионный фонд отправил 2,4 миллиарда на пенсионные выплаты

Суббота, 8 мая 2021, 14:25
 

Пенсионный фонд Украины отправил 2,4 миллиарда на финансирование майских пенсий. 

Об этом сообщает фонд на странице в Фейсбук. 

"7 мая 2021 Пенсионный фонд Украины по утвержденному графику продолжает финансирование майских пенсий", - заявляется в сообщении. 

Также сообщается, что предусмотрено финансирование майских пенсий на общую сумму 15,9 млрд грн.  

"Пенсии будут выплачиваться в установленном порядке для каждого пенсионера", – уточняется в сообщении. 

Напомним: Пересчет с 1 апреля: для кого и насколько вырастут пенсии

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пенсии Пенсионный фонд

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