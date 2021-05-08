Пенсионный фонд отправил 2,4 миллиарда на пенсионные выплаты

Пенсионный фонд Украины отправил 2,4 миллиарда на финансирование майских пенсий.

Об этом сообщает фонд на странице в Фейсбук.

"7 мая 2021 Пенсионный фонд Украины по утвержденному графику продолжает финансирование майских пенсий", - заявляется в сообщении.

Также сообщается, что предусмотрено финансирование майских пенсий на общую сумму 15,9 млрд грн.

"Пенсии будут выплачиваться в установленном порядке для каждого пенсионера", – уточняется в сообщении.

Напомним: Пересчет с 1 апреля: для кого и насколько вырастут пенсии.

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