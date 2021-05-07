Международные резервы Украины выросли в апреле на 3,6% - НБУ

По итогам апреля международные резервы Украины выросли на 3,6% и составили 28 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Рост произошел под влиянием валютных поступлений и переоценки финансовых инструментов.

Так, от размещения еврооблигаций (ОВГЗ) в апреле бюджет получил 1,25 млрд долларов, от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) - 121,4 млн долларов. В общем валютные поступления в пользу правительства по итогам месяца составили 1,37 млрд долларов.

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил 556,1 млн долларов в эквиваленте. Из них 391,5 млн долларов направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 78 млн долларов - на обслуживание ОВГЗ, остальные - на выполнение других обязательств в иностранной валюте.

На объем резервов повлияла также переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В апреле их стоимость выросла на 200 млн долларов в эквиваленте.

В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии, однако в начале месяца спрос на валюту несколько превышал предложение. Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний НБУ продал на межбанке 50 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подытожили в НБУ.

Напоминаем:

Международные резервы Украины в марте продолжили снижаться из-за объемов погашения государственных обязательств - по итогам марта они составили 27 млрд долларов (-5%).

Экономическая правда