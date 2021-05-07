Всемирный банк одобрил 200 миллионов долларов кредита Украине на модернизацию вузов

Совет исполнительных директоров МБРР (входит в группу Всемирного банка) 5 мая одобрил проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" для предоставления Украине кредита на 200 млн долл на мероприятия по повышению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Указанные средства будут направлены на закупку современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.

"В частности, на закупку современной компьютерной техники и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах, а также обеспечени высокого уровня обучения, в том числе и дистанционно", - добавили в Минфине.

"Основными целями проекта является повышение конкурентоспособности соискателей высшего образования на рынке труда путем обновления подходов к обучению, преподавания и научной деятельности в соответствии с вызовами современности.

Кроме того, не менее важным является возвращение вузам Украины авторитетности среди студентов, в том числе на международном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобразования будет осуществлять реализацию проекта в течение 5 лет.

"В ближайшее время состоятся мероприятия по подписанию соответствующего Соглашения между Украиной и МБРР и формирование критериев для отбора высших учебных заведений, участвующих в проекте", - уточнили в Минфине.

Напомним:

Состоялись переговоры по проекту "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", который предусматривает подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития на 200 млн долларов - средства планируется направить на развитие сферы высшего образования в Украине.

Экономическая правда