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Курс валют на 7 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 7 мая 2021, 11:15
 

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,75 - 27,77 гривни;

Евро - 33,51 - 33,54 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,63 - 27,81 гривни. Евро покупают по 33,16 гривни, продают по 33,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,71 - 27,78 гривни, евро - 33,20 - 33,37 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 мая на уровне 27,72 гривни.

Экономическая правда

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