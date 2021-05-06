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Украина начала импорт тростникового сахара-сырца

Четверг, 6 мая 2021, 15:40
 

В Украину начались поставки тростникового сахара-сырца в рамках тарифной квоты объемом 260 тыс тонн, установленной законом, в соответствии с обязательствами Украины в ВТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По информации Гостаможслужбы, по состоянию на 5 мая в Украину ввезли 26,2 тыс тонн сахара-сырца, средняя стоимость 1 тонны на уровне 480 долл.

"Расчетно, стоимость реализации сахара, произведенного из сахара-сырца с учетом стоимости переработки, логистических расходов и после уплаты обязательных платежей составит около 22-23 тыс грн/тонна.

На сегодня в рамках тарифной квоты, установленной законом, выданы лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в объеме 170 тыс тонн", - заявили в Минэкономики.

Всего с начала 2020/2021 МГ Украина импортировала 67 тыс тонн белого сахара со средней стоимостью 512 долл за 1 тонну.

Напомним:

Ранее в Минэкономики заявляли, что розничная цена сахара зафиксировалась на уровне 24,5 грн за килограмм в ожидании увеличения импорта.

Экономическая правда

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Минэкономики сахар экспорт импорт

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