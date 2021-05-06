Киев сдвинул дело строительства скоростного трамвая в центр города

Киевская городская государственная администрация объявила тендер на разработку проектной документации строительства Борщаговской линии скоростного трамвая от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр Густелев.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 20 мая.

По словам заместителя главы КГГА, запуск новой трамвайной линии оптимизирует транспортные маршруты Киева. В частности, будет разгружена Святошинско-Броварская ветка метрополитена, особенно станции метро "Вокзальная", "Политехнический институт", пересадочные узлы подземки "Золотые Ворота – Театральная" и "Крещатик – Майдан Независимости".

"В докарантинный период Борщаговский скоростной трамвай перевозил около 165 тыс пассажиров в сутки. Благодаря продолжению трамвайной линии жители Борщаговки и Отрадного получат сообщение с центральной частью столицы. Это будет хорошая альтернатива маршрутным такси, частному автомобильному транспорту и будет способствовать улучшению экологической ситуации в центре Киева", – заявил Густелев.

Он добавил, что в составе этого проекта пути будут построены с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций.

Кроме того, в рамках строительства переустроят инженерные коммуникации, реконструируют существующую и построят новую контактные сети, устроят новое дорожное покрытие, современное наружное освещение, велоинфраструктуру и тому подобное.

"Разработка проектных предложений будет проводиться за счет местного бюджета. А непосредственно строительство трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" будет финансироваться за средства Всемирного банка", – добавил Густелев.

Напоминаем:

В Министерстве финансов заявляют, что максимально готовы содействовать строительству продолжение линии Правобережной скоростного трамвая в центр Киева, но Киевская городская государственная администрация не подготовила технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию для начала реализации этого проекта.

Экономическая правда