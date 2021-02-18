Минфин готов запускать скоростной трамвай в центр Киева, тормозит КГГА

В Министерстве финансов заявляют, что максимально готовы содействовать строительству продолжение линии Правобережной скоростного трамвая в центр Киева, но КГГА не предоставляет необходимую документацию.

Источник: сообщение Министерства финансов

Дословно: "Продолжение линии Правобережной скоростного трамвая в центр Киева действительно очень нужно для киевлян и гостей столицы. К сожалению, до сих пор Киевская городская государственная администрация не подготовила технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию для начала реализации этого проекта".

Детали: Заместитель министра финансов Александр Кава заявил, что как только КГГА утвердит необходимые документы то Минфин "максимально поспособствует его реализации".

Он также сказал, что Минфин может помочь найти источники финансирования для других проектов улучшения мобильности киевлян, в частности, для строительства 1 очереди метро на Троещину, если такие предложения будут от КГГА.

Ориентировочная сумма кредита от Международного банка реконструкции и развития в рамках продолжения линии скоростного трамвая может составить 37,5 млн долл. США.

Проект предусматривает продление скоростной линии от улицы Старовокзальной до Дворца спорта с заездом до Центрального железнодорожного вокзала.

Предыстория:

Еще в апреле 2018 СМИ сообщали, что Департамент градостроительства и архитектуры КГГА блокирует разработку технико-экономического обоснования продления Борщаговской линии скоростного трамвая до Дворца Спорта.

В 2017 году КП "Киевпастранс" объявило тендер на проектирование линии Борщаговского скоростного трамвайного маршрута до Дворца Спорта.