Укртрансгаз в первом квартале получил убыток несмотря на увеличение дохода

"Дочка" Нафтогаза, Укртрансгаз, в первом квартале 2021 года получила чистый доход в 1,3 млрд грн, однако закончила период с чистым убытком в 30 млн грн.

Об этом сообщил и.о. директора Укртрансгаза Сергей Перелома.

Доход УТГ превысил доходы соответствующего периода в прошлом году на 23%. В то же время, отмечает Перелома, компания не смогла пересечь уровень безубыточности и получила 30 млн грн чистого убытка. Для сравнения, за первый квартал в прошлом компания получила убыток в 16,3 млрд грн.

"Основные поступления Укртрансгаза от осуществления ключевого вида деятельности - от хранения природного газа. Чистый доход по этому направлению в первом квартале 2021 года составил 1,1 млрд грн, что на 9% выше прошлогоднего показателя", - добавил глава компании.

По итогам 2020 года компания получила чистый убыток в 2,6 млрд грн против 23,6 млрд грн в 2019 году.

"Итоги финансовой деятельности Укртрансгаза в первом квартале текущего года свидетельствуют, что, несмотря на "исторические долги", компания финансово оздоравливается и впервые за много лет имеет потенциал для того, чтобы стать прибыльной", - подытожил Перелома.

Он добавил, что рассчитывает на положительный финансовый результат в этом году и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022.

Напоминаем:

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривень в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда