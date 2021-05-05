Настроения бизнеса ухудшились из-за усиленного карантин - НБУ

Вследствие ссылки карантина в апреле индекс ожиданий деловой активности Нацбанка вновь опустился ниже равновесного значения и составил 46,9 пункта.

Об этом сообщил НБУ по результатам ежемесячного исследования индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).

Отмечается, что строительные компании впервые с сентября 2019 года продемонстрировали оптимистические настроения.

В промышленности оценка деловой активности ухудшилась: секторный индекс апреля снизился до 49.8 с 52.3 в марте. В секторе ожидается значительный рост цен на сырье, материалы и собственную продукцию, однако сохраняют положительные оценки по объемам новых заказов и объемов производства продукции. Экспорт ожидают на текущем уровне.

Предприятия сферы торговли также ухудшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс снизился в апреле до 48.9. Ожидается уменьшение объема закупки товаров для продажи, рост стоимости товаров для продажи и уменьшение размера торговой маржи из-за роста закупочных цен.

В сфере услуг наиболее существенно отреагировали на введение усиленного карантина и значительно ухудшили ожидания относительно экономических результатов своей деятельности: секторный индекс снизился до 43.0 в апреле с 51.4 в марте. Респонденты ожидают снижения объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов и заказов в процессе исполнения и планируют увеличить тарифы на собственные услуги.

Предприятия строительства (жилья) на фоне сезонного оживления и увеличения инвестиционного спроса впервые после сентября 2019 года оптимистично оценили экономические перспективы своей деятельности: индекс в апреле вырос до 51.5 против 40.6 в марте. Ожидается увеличение объемов новых заказов, закупки услуг подрядчиков сырья и материалов, выполнения строительных работ.

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию / услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Напоминаем:

Ожидания бизнеса в марте улучшились из-за большего внутреннего спроса, впервые с февраля прошлого года показатель пересек равновесное значение в 50 пунктов.

Экономическая правда