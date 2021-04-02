Очікування бізнесу поліпшились через вищий попит – НБУ

Очікування бізнесу у березня поліпшилися через вищий внутрішній попит, вперше з лютого минулоріч показник перетнув рівноважне значення у 50 пунктів.

Про це повідомляє Нацбанк за результатами щомісячного дослідження індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

Так, за березень 2021 року індекс становив 51.4 порівняно з 48.8 у лютому. Зазначається, що в усіх секторах з опитування підприємці більш оптимістично оцінювали свою діяльність. Водночас, рівноважний рівень перетнули підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль демонструють найвищі серед інших секторів оцінки власних економічних перспектив. У березні секторальний індекс зріс до 52.3 із 50.3 в лютому, поліпшилися очікування щодо обсягів виготовлення продукції й нових замовлень, зокрема експортних.

У сфері торгівлі та послуг також поліпшили оцінки своїх економічних результатів: індекси обох секторів зросли у березні до 52.2 у підприємств торгівлі та до 51.4 у підприємств сфери послуг з 49.0 у лютому. У сфері очікують нових замовлень, відбувається подальше відновлення роботи.

Підприємства будівництва (будівництва житла), попри найнижчі оцінки, пом'якшили песимістичні очікування на тлі сезонного пожвавлення діяльності. Індекс сектора в березні поліпшився до 40.6 з 35.3 в лютому. Будівельники поліпшили свої очікування щодо обсягів будівництва, закупівлі сировини та матеріалів, а також доступності підрядників.

Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників.

Нагадуємо:

У лютому бізнес покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності у відповідь на послаблення карантинних заходів.

Економічна правда