Курс валют на 5 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
Среда, 5 мая 2021, 12:10
5 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,74 - 27,76 гривни;
Евро - 33,28 - 33,29 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 - 27,82 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 33,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,75 гривни, евро - 33,16 - 33,30 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 мая апреля на уровне 27,73 гривни.
Экономическая правда
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