Курс валют на 5 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

5 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,76 гривни;

Евро - 33,28 - 33,29 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 - 27,82 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 33,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,75 гривни, евро - 33,16 - 33,30 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 мая апреля на уровне 27,73 гривни.

Экономическая правда