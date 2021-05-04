Ethereum установила новый рекорд стоимости

Криптовалюта Ethereum обновила свой рекорд себестоимости, достигнув отметки в 3 456 долларов.

Об этом сообщает CNBC.

По состоянию на 18:30 по киевскому времени "эфир" стоит 3305 долларов.

В общей сложности с начала года стоимость Ethereum взлетела на 360%.

Аналитики связывают заинтересованность во второй по популярности криптовалюте с интересом различных институций. Так, в прошлом месяце Европейский инвестиционный банк заявил, что выпустил свою первую в истории цифровую облигацию на публичном блокчейне Ethereum.

Напоминаем:

Рыночная стоимость криптовалют впервые превысила 2 триллиона долларов, наибольший вес в показателях имеют котировки Bitcoin, который установился на уровнях, близких к 59 тысячам долларов.