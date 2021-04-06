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Капитализация крипторынка превысила 2 триллиона долларов

Вторник, 6 апреля 2021, 10:29
 

Рыночная стоимость криптовалют впервые превысила 2 триллиона долларов, наибольший вес в показателях имеют котировки Bitcoin, который установился на уровнях, близких к 59 тысячам долларов.

Об этом говорится в данных Coindesk, Coingecko.

Сейчас капитализация рынка установилась на уровне 2,04 триллиона долларов. В частности, рекорд установлен благодаря росту Bitcoin, капитализация которого составляет половину рыночной стоимости всех криптовалют.

 

Котировки Bitcoin на бирже достигают 58 738 долларов (+2,76%), капитализация криптовалюты - 1,1 триллиона долларов.

Вторая наиболее популярная криптовалюта мира, Ethereum, на торгах установилась на уровне 2113 долларов (+4,64%) с рыночной стоимостью 243,75 миллиарда долларов. Максимальные котировки криптовалюты пока равны 2 151,25 доллара.

Напоминаем:

Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла рекордной отметки в $ 61 000, а ее капитализация превысила $ 1,13 триллиона.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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