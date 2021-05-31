"МАУ" планирует в июне возобновить регулярные рейсы в Афины

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует возобновление регулярных рейсов в Афины с 18 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"После длительной паузы из-за влияния пандемии Covid-19 новая программа полетов в Афины будет предусматривать рейсы по вторникам, четвергам и пятницам по следующему расписанию:

Киев (КВР) - Афины (ATH): вылет (local time) 10:35 - прилет (local time) 13:10;

Афины (ATH) - Киев (КВР): вылет (local time) 14:05 - прилет (local time) 16:40

Актуальное расписание рейсов авиакомпании МАУ позволит пассажирам, следующим из Афин, воспользоваться удобными стыковками в базовом аэропорту "Борисполь" для перелетов: в Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми и ключевых регионов Украины (Одесса, Херсон, Львов, Харьков, Запорожье)", - говорится в сообщении.

"До запуска регулярных рейсов, с 4 июня для украинских туристов станет доступной чартерная программа МАУ в курортные зоны Греции: Ираклион, Салоники и Родос", - добавили в МАУ.

В компании напомнили, что при пересечении границ сейчас действуют эпидемиологические ограничения, с ними можно ознакомиться по ссылке.

Напомним:

Авиакомпания "МАУ" запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 25 июня 2021 года.

Экономическая правда