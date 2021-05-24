"МАУ" запускает прямые рейсы из Киева на курорт в ОАЭ

Авиакомпания "МАУ" запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 25 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 25 июня 2021 года жители Украины смогут летать в эмират Рас-эль-Хайма прямым рейсом. Рейс МАУ из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма будет выполняться дважды в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть перспектива увеличения частоты полетов в будущем.

"МАУ станет первой украинской авиакомпанией, которая будет осуществлять прямые перелеты в Рас-эль-Хайма", - добавили в компании.

"Полет из Киева в международный аэропорт Рас-эль-Хайма составляет 5 часов.

По прибытии все гости Эмирата проходят обязательное бесплатное ПЦР-тестирование в аэропорту Рас-эль-Хайма, кроме того, перед возвращением домой, у туристов будет возможность пройти повторное бесплатное тестирование", - пояснили в "МАУ".

На сайте компании говорится, что этим летом рейсты осуществляться по понедельникам и четвергам. Цена - от 3812 грн с багажом (в цену перелета уже включено 1 место ручной клади + 1 место до 5 кг и одно место багажа до 23 кг).

Экономическая правда