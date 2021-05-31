Марченко о приватизации Приватбанка: Рассматриваются варианты разделения банка

Приватбанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Finbalance.

"Приватбанк потенциально - да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение.

Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения", - рассказал министр.

"Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно", - добавил он.

Напомним:

По планам НБУ, скоро на продажу выставят Приватбанк - в Нацбанке считают, что приватизация Приватбанка заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.

Государственный Приватбанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года весьма реалистична, заявила заместитель директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Правительство сохранило планы по приватизации ПриватБанка и видит его ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ).

В Нацбанке заявили, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.