Аэропорт "Ужгород" полноценно заработает в сентябре

С 9 сентября вступают в силу необходимые изменения для полноценной работы аэропорта "Ужгород" - его аэродром заканчивается на границе со Словакией, что делало невозможным взлет и посадку самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

С 9 мая, когда вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление его частью будет делегировано Украине. Следовательно, в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационными приборами.

Отмечается, что уже подготовлено публикацию о делегировании и зафиксирована дата вступления в силу этих изменений с 9 сентября 2021 года.

Для этого украинский провайдер аэронавигационных услуг, Украэрорух, прошел сертификацию по стандартам Евросоюза, за что получил от словацкой стороны назначение как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства.

Отмечается, что авиакомпания "Роза Ветров" начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром с 1 июня. Однако до 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.

Напоминаем:

Вскоре будут подписаны необходимые имплементационные протоколы, которые позволят полноценно восстановить работу аэропорта "Ужгород".

24 сентября, во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.

Экономическая правда