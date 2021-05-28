Украина и Словакия вскоре разблокируют работу аэропорта "Ужгород"

Вскоре будут подписаны необходимые имплементационные протоколы, которые позволят полноценно восстановить работу аэропорта "Ужгород".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил по итогам встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

"Наши страны завершили процедуры по вступлению в силу соглашения о аэропорту "Ужгород". Надеюсь, что в ближайшие дни будут подписаны соответствующие имплементационные протоколы к этому соглашению, что позволит восстановить полную работу аэропорта "Ужгород", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что для двух соседних стран важной задачей является внедрение совместного пограничного и таможенного контроля на украинско-словацком участке границы.

Напоминаем:

24 сентября, во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.

Экономическая правда