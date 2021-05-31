На этой пленарной неделе Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют для спикера Рады возможность подписать закон о земельных аукционах и передать его на подпись президенту.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе мы разблокируем закон о земельных аукционах, который является третьим и важным в завершении земельной реформы, и с 1 июля люди смогут пользоваться полностью этой реформой", - сказал нардеп.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 18 мая поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.

Законопроектом №2195 предлагается продажа через электронные аукционы участков государственной и коммунальной собственности или прав на них, а участником земельных торгов может быть физическое или юридическое лицо.

Торги будут проводиться в единой электронной торговой системе. По результатам будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил наивысшую ценовое предложение.

В отличие от положений действующего законодательства, торги будут проводиться согласно договору между организатором и оператором электронной площадки. Размер, порядок уплаты и возврат вознаграждения оператору будут определены Кабмином.

После этого члены фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте 7 проектов постановлений об отмене этого решения. В соответствии с регламентом Рады, без их рассмотрения спикер не может подписать документ и передать его на подпись президенту.