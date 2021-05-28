Ермак: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с главой наблюдательного совета Приватбанка Шэрон Иски заявил, что президент Владимир Зеленский полностью поддерживает идею проведения корпоративной реформы.

Об этом сообщает Офис президента.

"Руководитель Офиса главы государства выразил благодарность Шэрон Иски, всему составу наблюдательного совета и правления Приватбанка за добросовестное выполнение обязанностей и работу в интересах народа Украины.

Андрей Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы и имеет целью обеспечить дальнейший прогресс в корпоративном управлении государственными предприятиями и банками, которые принадлежат государству", - говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны договорились о необходимости поддержания постоянного контакта и непосредственного диалога для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в частности, операционные вопросы деятельности Приватбанка.

Напомним:

Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления.

Экономическая правда