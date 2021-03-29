В феврале реальная заработная плата продолжила расти - Госстат

В феврале 2021 года средняя заработная плата в Украине выросла на 1,7% против уровня января и на 15,7% по сравнению с февралем 2020 года и составила 12 549 гривень.

Об этом говорится в данных Госстата.

Индекс реальной заработной платы в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 100,7%, а по сравнению с февралем 2020 года - 107,6%.

По данным ведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019-го был: в Ривненской (на 22,3%), Черновицкой (на 21,1%) и Хмельницкой (на 21,1%) областях .

Отмечается, что самый высокий уровень зарплат в январе зафиксирован в Киеве (18504 грн), самый низкий - в Кировоградской области (9903 грн).

Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникации - 23 001 грн, а также финансовой и страховой деятельности - 22319 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 7892 грн.

Напоминаем:

В январе 2021 года реальная заработная плата выросла на 15% в годовом измерении и составляет 12337 гривен, однако уменьшилась относительно декабря.

В декабря 2020 года реальная зарплата в Украине по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 10,1%.

Экономическая правда