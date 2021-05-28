IKEA хочет "как можно быстрее" открыть в Украине отделы питания

IKEA планирует как можно быстрее открыть в Украине отделы питания, которые есть в магазинах компании в других странах.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

"Мы живем сейчас в очень специфической ситуации, особенно в разрезе пандемии, которая еще ускорила этот переход том, как мы ведем бизнес. И в том, как люди живут и как общаются друг с другом, существенные изменения происходят не только в Киеве, мы их видим по всему миру", - сказал Мелле.

Отвечая на вопрос, почему в Киеве открылся уменьшенный формат магазина (City Store), без отдела питания, он ответил, что компания хочет "быть там, где живут люди, и похожие форматы городского магазина - City Store - были открыты в этом году также в Париже , в Токио, есть проекты открытия в Праге. Киев является частью этого, как одно из топ-европейских городов".

"Я понимаю вашу заинтересованность в еде, я уже провел в Киеве 2,5 года и вижу, насколько пища важна для вас. Я француз, поэтому для меня еда также очень важна. Я наслаждаюсь украинскими ресторанами и кафе, и чувствую и понимаю потребность наших клиентов - мы стремимся открыть это направление в Украине как можно быстрее", - добавил Мелле.

По его словам, IКЕА стремится развивать деятельность в Украине, предлагая широкий ассортимент функциональных продуктов с привлекательным дизайном и ценами для большего количества украинцев.

"Для этого мы проводили глубокий анализ того, как люди проводят свое время, как они живут, работают. В разрезе пандемии и новой реальности, в которой мы сейчас живем, мы разрабатываем новые решения, включая B2B сегмент, чтобы улучшить возможности для работы людей , в частности в работе из дома", - сказал руководитель IKEA в Украине.

Напомним:

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин в Украине - в киевском Blockbuster Mall.