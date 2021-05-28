УЗ объявила тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве
"Укрзализныця" объявила тендер на строительство подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу в Киеве.
Соответствующая информация содержится в Prozorro.
Стартовая стоимость аукциона – 1,2 миллиарда гривен. Торги состоятся 16 августа. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.
Согласно материалам технического задания, подрядчик должен будет достроить съезды и заезды на Днепровскую набережную на левом берегу.
Напоминаем:
"Укравтодор" и "Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе УЗ.
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Экономическая правда
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