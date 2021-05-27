Запрет импорта электроэнергии из Беларуси и РФ ускорит евроинтеграцию – Галущенко
Запрет на импорт Украиной электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года ускорит интеграцию Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал во время встречи с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.
В частности, стороны обсудили процесс синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.
"Синхронизация с европейской энергосистемой - это то, что мы реализуем в ближайшем будущем. Инициированное Минэнерго решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси является одним из шагов для ускорения этой интеграции", - отметил глава Минэнерго.
В своем Facebook он отметил, что "поддерживал и поддерживаю ограничения такого импорта на период до интеграции энергосистемы Украины к ENTSO-E".
Галущенко заметил, что полное отделение от энергосистем этих стран запланированным стратегическим шагом в рамках будущей интеграции, и поэтому Украина должна это сделать в любом случае.
Кроме того, добавил он, Украина должна развивать собственные мощности для экспорта электроэнергии в будущем.
"Это касается не только достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и развития генерации на основе ВИЭ, высокоманевренных генерации и систем накопления энергии", - пояснил Галущенко.
Напоминаем:
Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании 26 мая приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 15 мая 2021 года вступил в силу закон, согласно которому регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что интеграция украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E должна состояться в 2023 году.
.Экономическая правда
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