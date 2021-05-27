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Глава НБУ рассказал, когда система электронных платежей заработает в режиме 24/7

Четверг, 27 мая 2021, 15:45
 

Система электронных платежей Нацбанка заработает в круглосуточном режиме до конца 2022 года.

Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Следующий наш глобальный проект - перевод платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO20022, на основе которого Нацбанк уже начал разработку нового поколения нашей системы межбанковских платежей - СЭП.

К концу 2022 года мы должны не только модернизировать СЭП в соответствии с этим международным стандартом, но и перевести ее работу в режиме 24/7", - написал он.

Напомним:

С 3 августа 2020 года система электронных платежей заработала в режиме 23/7 - теперь система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Экономическая правда

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НБУ Кирилл Шевченко

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