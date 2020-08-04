С 3 августа 2020 года система электронных платежей заработала в режиме 23/7 - теперь система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Переход на расширенный регламент работы прошел успешно. Теперь система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Первыми ночью 3 августа этого года в системе осуществили платежи АО "Альфа Банк", АО "Первый инвестиционный банк", АО "ИдеяБанк". На рассвете к ним присоединились еще два банка - АО КБ "Приватбанк" и АО "Ощадбанк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении первых суток работы по новому регламенту платежи в СЭП осуществляли все 75 банков Украины и Государственная казначейская служба Украины, из них четыре банка (АО "Альфа Банк", АО "ОТП Банк", АО КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк") отправляли начальные платежи в СЭП до конца суток.

Сообщается, что в целом в течение банковского дня 3 августа в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн.

"Теперь клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительные к времени платежи в удобном для них режиме.

Это будет положительно способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов", - заявил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

В НБУ добавили, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы.

"Теперь Национальный банк будет работать, чтобы реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7", - говорится в сообщении.

Экономическая правда