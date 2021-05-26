Все разделы
Укр / Рус

Правительство предлагает увеличить господдержку при рождении ребенка до 50 тысяч

Среда, 26 мая 2021, 19:04
 

Кабмин на заседании 26 мая поддержал законопроект, предусматривающий увеличение господдержки при рождении или усыновлении ребенка с 41 до 50 тысяч гривен с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это не окончательное увеличение: с 2023 года и в дальнейшем предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, параллельно будут улучшать качество медицины для детей, строить новые детсады и школы, а также предоставят возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1359-их, который, в частности, предусматривает, что товары для комплектования "пакета малыша" будут закупать на открытых аукционах через систему ProZorro.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Минсоцполитики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер обещает, что во 2 квартале Украина выйдет на устойчивое восстановление экономики 26 мая 2021, 15:35
Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет происходить постепенно – Шмыгаль 26 мая 2021, 13:50
НБУ согласовал назначение Роднянского-младшего членом набсовета Ощадбанка 25 мая 2021, 14:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!