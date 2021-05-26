Правительство предлагает увеличить господдержку при рождении ребенка до 50 тысяч

Кабмин на заседании 26 мая поддержал законопроект, предусматривающий увеличение господдержки при рождении или усыновлении ребенка с 41 до 50 тысяч гривен с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это не окончательное увеличение: с 2023 года и в дальнейшем предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, параллельно будут улучшать качество медицины для детей, строить новые детсады и школы, а также предоставят возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1359-их, который, в частности, предусматривает, что товары для комплектования "пакета малыша" будут закупать на открытых аукционах через систему ProZorro.

Экономическая правда