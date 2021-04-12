Зеленський підписав закон про закупівлю "пакунків малюка" через ProZorro

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1359-ІХ, який, зокрема, передбачає, що товари для комплектування "пакунка малюка" закуповуватимуть на відкритих аукціонах через систему ProZorro.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Підтримка сімей під час вагітності та після народження дитини є одним з першочергових завдань держави. З цією метою породіллям надається одноразова натуральна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами - "пакунок малюка". Але на сьогодні на законодавчому рівні не закріплений орган, відповідальний за призначення та виплату такої допомоги.

Закон, що його підписав рпезидент, вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

При цьому допомога "пакунок малюка" не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 гривень)", - йдеться у повідомленні.

Також закон закріплює вартість "пакунка малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

"Такі зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування "пакунка малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів", - додали в ОП.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо:

30 березня Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт №5064, яким пропонується встановити вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років та визначати кінцеву ціну в результаті аукціону.

Економічна правда