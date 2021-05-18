Amazon может приобрести Metro-Goldwyn-Mayer за 9 миллиардов долларов

Американский гигант Amazon ведет переговоры о приобретении голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) за 9 млрд долларов - это позволит значительно усилить стриминговий сервис компании.

Об этом сообщает BBC.

В случае, если сделка состоится, стриминговий сервис Amazon Prime сможет расширить свой контент большим количеством культовых фильмов MGM Studios. Ленты студии охватывают времена с "классического" Голливуда начала 20 века до современности.

К крупнейшим фильмам студии можно отнести "Волшебник страны Оз" Виктора Флеминга и "Космическую Одиссею 2001 года" Стэнли Кубрика. С недавних пор студия также занималась франшизой кино про Джеймса Бонда, выпустила сериал Рассказ служанки (2017).

Отмечается, что MGM Holdings, материнская компания MGM Studios, искала пути продажи студии с прошлого года. Студия работает с 1924 года.

Экономическая правда