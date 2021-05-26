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Арахамия возглавил набсовет Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest

Среда, 26 мая 2021, 15:50
 

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возглавил наблюдательный совет Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest).

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Немчинов сообщил, что в состав обновленного наблюдательного совета вошли: народный депутат Давид Арахамия, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, президент Америконськои торговой палаты в Украине Андрей Гундер, исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски и народный депутат Галина Янченко.

UkraineInvest - правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине.

UkraineInvest - является постоянно действующим совещательным органом при Кабмине.

Напомним:

Правительство уполномочило Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) на осуществление сопровождения лиц, инвестирующих в Украину более 20 миллионов евро.

Экономическая правда

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инвестиции

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