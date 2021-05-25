Аэропорт "Киев" оценил потери из-за прекращения авиасообщения с Беларусью
Запрет на полеты из Украины в Беларусь приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" им. Сикорского (Жуляны) на 10%.
Об этом заявил журналистам глава совета директоров Денис Костржевский, передает "Интерфакс-Украина".
"Но, как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны", - сказал Костржевский, отметив, что аэропорт поддерживает решение правительства в защиту демократических ценностей.
При этом он добавил, что при введении такого запрета правительству было бы логично предложить аэропорту какие-то денежные компенсаторы.
По его словам, в этом месяце аэропорт "Киев" ожидал 3-4 тыс пассажиров из Минска, тогда как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тыс, а на пике - до 15 тыс.
Костржевский также напомнил, что из-за карантина сейчас аэропорт работает на 25-30% своих мощностей.
Напомним:
Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.
Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с принятием Украиной решения о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
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