Аэропорт "Киев" оценил потери из-за прекращения авиасообщения с Беларусью

Запрет на полеты из Украины в Беларусь приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" им. Сикорского (Жуляны) на 10%.

Об этом заявил журналистам глава совета директоров Денис Костржевский, передает "Интерфакс-Украина".

"Но, как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны", - сказал Костржевский, отметив, что аэропорт поддерживает решение правительства в защиту демократических ценностей.

При этом он добавил, что при введении такого запрета правительству было бы логично предложить аэропорту какие-то денежные компенсаторы.

По его словам, в этом месяце аэропорт "Киев" ожидал 3-4 тыс пассажиров из Минска, тогда как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тыс, а на пике - до 15 тыс.

Костржевский также напомнил, что из-за карантина сейчас аэропорт работает на 25-30% своих мощностей.

Напомним:

Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с принятием Украиной решения о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.