Суд отложил рассмотрение апелляции Приватбанка о запрете отбора главы правления

Северный апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции Приватбанка на запрет проведения конкурса на должность председателя правления на 27 мая.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу суда.

"Северный апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв до 27 мая 2021 года в рассмотрении апелляционной жалобы Приватбанка на решение Хозяйственного суда Киева от 6 апреля 2021 об отказе в отмене мер обеспечения иска по делу №910 / 2410/21 по обжалованию процедуры конкурсного отбора председателя правления Приватбанка", - заявили в пресс-службе.

Напоминаем:

Хозяйственный суд Киева впервые остановил конкурс на должность главы правления "ПриватБанка" 24 февраля 2021, удовлетворив ходатайство об обеспечении иска профсоюза банка, требует отменить конкурс в целом.

Из-за отвода судьи Северный апелляционный суд не назначил рассмотрение апелляции.

Затем, Северный апелляционный суд отложил слушания апелляции "ПриватБанка" по решение Хозяйственного суда Киева, которое блокирует конкурс на главу правления банка. Основания были неизвестны. А 6 апреля Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство "ПриватБанка" об отмене запрета избрать и назначить председателя правления банка.

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