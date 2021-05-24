Долги облгазов перед Оператором ГТС до сих пор превышают 10 миллиардов
Долги облгазов перед Оператором ГТС Украины до сих пор превышают 10 млрд грн, но ситуацию может изменить законопроект 3800, предусматривающий введение специальных распределительных счетов.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
"В апреле 2021 года операторы ГРМ (обл-, горгазы) отобрали на собственные производственно-технологические расходы из сетей ОГТСУ 22 млн куб. м газа, что в 30 раз меньше показателей марта. Однако текущее состояние задолженности и начислений к уплате остается на отметке более 10 млрд грн", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что резкое увеличение облгазами отборов газа для ВТВ - в 20 раз - наблюдалось в течение февраля-марта 2021 года.
Наращивание задолженности в апреле продемонстрировали: Донецкоблгаз (+128 млн грн), Тернопольгоргаз (+51 млн грн), Кировоградгаз (+43 млн грн), Херсонгаз (+29 млн грн), Мелитопольгаз (+6 млн грн).
При этом, крупнейшими должниками остаются: Киевоблгаз (1,15 млрд грн), Донецкоблгаз (1 млрд грн), Львовгаз (835 млн грн), Харьковгаз (577 млн грн), Тернопольгоргаз (529 млн грн).
Отмечается, что 7 облгазов из 43 сейчас не имеют задолженности перед ОГТСУ: Кременчукгаз, Лубныгаз, Кременецкое УПРГ, Газпостачсервис, Cbhrf, Спектргаз и Одессагаз, в частности, последний за отчетный период полностью погасил свой долг в 46 млн грн.
В ОГТСУ подчеркнули, что задолженность обл-, горгазов негативно сказывается на работе госкомпании, в частности на финансовых показателях.
"Согласно задолженности облгазов в размере 10 млрд грн в 1 квартале 2021 года увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ была бы не 4,6 млрд грн, а почти вдвое больше - 8,6 млрд грн", - говорится в сообщении.
"19 мая Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг семнадцатью голосами поддержал законопроект №3800, предусматривающий введение специальных распределительных счетов.
Это дает нам надежду, что благодаря такому механизму в ближайшее время проблема наращивания долгов и значительных неоплачиваемых отборов газа из украинской ГТС будет решена раз и навсегда. Призываем в ближайшее время рассмотреть законопроект в сессионном зале парламента", - заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
Напомним:
Ранее сообщалось, что общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн - за прошедшую неделю погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн).
Экономическая правда
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