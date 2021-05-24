Посол ЕС назвал 5 условий для успешного запуска рынка земли в Украине

Решение запустить рынок земли является важным достижением государства, однако для его успешной работы ЕС, США и Всемирный банк ожидают соблюдения определенных организационных и законодательных условий.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Земля", сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Матти Маасикас признал важные достижения президента и Кабмина по открытию рынка сельхозземли после лет де-факто моратория", - говорится в сообщении.

"Украинская земля - ​​вероятно лучшая в мире и могла бы накормить всю Европy", - отметил посол.

Также он подчеркнул 5 главных мероприятий, которые ЕС, посольство США в Украине и Всемирный банк считают решающими для земельной реформы:

постановления Кабмина и разработка программного обеспечения для их имплементации, в том числе автоматическая проверка лимита собственности на 100 га; коммуникационная кампания для владельцев земель; развитие системы мониторинга продажи/аренды земли; антикоррупционный аудит Госгеокадастра; доступ к кредитам для фермеров сразу после открытия рынка.

"К земельной реформы приложены значительные усилия - важно осуществить эти 5 шагов к 1 июля, чтобы она стала историей успеха", - сказал Маасикас.

Напомним:

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала власти Украины принять дополнительные подзаконные акты, обеспечивающие антикоррупционные гарантии земельной реформы.

Экономическая правда