Все разделы
Укр / Рус

Посол ЕС назвал 5 условий для успешного запуска рынка земли в Украине

Понедельник, 24 мая 2021, 14:50
 

Решение запустить рынок земли является важным достижением государства, однако для его успешной работы ЕС, США и Всемирный банк ожидают соблюдения определенных организационных и законодательных условий.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Земля", сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Матти Маасикас признал важные достижения президента и Кабмина по открытию рынка сельхозземли после лет де-факто моратория", - говорится в сообщении.

"Украинская земля - ​​вероятно лучшая в мире и могла бы накормить всю Европy", - отметил посол.

Также он подчеркнул 5 главных мероприятий, которые ЕС, посольство США в Украине и Всемирный банк считают решающими для земельной реформы:

  1. постановления Кабмина и разработка программного обеспечения для их имплементации, в том числе автоматическая проверка лимита собственности на 100 га;
  2. коммуникационная кампания для владельцев земель;
  3. развитие системы мониторинга продажи/аренды земли;
  4. антикоррупционный аудит Госгеокадастра;
  5. доступ к кредитам для фермеров сразу после открытия рынка.

"К земельной реформы приложены значительные усилия - важно осуществить эти 5 шагов к 1 июля, чтобы она стала историей успеха", - сказал Маасикас.

Напомним:

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала власти Украины принять дополнительные подзаконные акты, обеспечивающие антикоррупционные гарантии земельной реформы.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!