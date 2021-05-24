Посол ЕС назвал 5 условий для успешного запуска рынка земли в Украине
Решение запустить рынок земли является важным достижением государства, однако для его успешной работы ЕС, США и Всемирный банк ожидают соблюдения определенных организационных и законодательных условий.
Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Земля", сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в Twitter.
"Матти Маасикас признал важные достижения президента и Кабмина по открытию рынка сельхозземли после лет де-факто моратория", - говорится в сообщении.
"Украинская земля - вероятно лучшая в мире и могла бы накормить всю Европy", - отметил посол.
Также он подчеркнул 5 главных мероприятий, которые ЕС, посольство США в Украине и Всемирный банк считают решающими для земельной реформы:
- постановления Кабмина и разработка программного обеспечения для их имплементации, в том числе автоматическая проверка лимита собственности на 100 га;
- коммуникационная кампания для владельцев земель;
- развитие системы мониторинга продажи/аренды земли;
- антикоррупционный аудит Госгеокадастра;
- доступ к кредитам для фермеров сразу после открытия рынка.
"К земельной реформы приложены значительные усилия - важно осуществить эти 5 шагов к 1 июля, чтобы она стала историей успеха", - сказал Маасикас.
Напомним:
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала власти Украины принять дополнительные подзаконные акты, обеспечивающие антикоррупционные гарантии земельной реформы.
Экономическая правда
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